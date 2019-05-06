Авиакатастрофа в Шереметьево привела к активизации мошенников

В соцсетях распространились сообщения с предложениями поучаствовать в сборе средств для пострадавших в авиакатастрофе.

Власти Мурманской области предостерегают людей, желающих помочь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, от перевода денежных средств на счета мошенников.

Об этом сообщает ТАСС.

«Официально пока никаких фондов нет. Предостерегаем жителей от перевода средств мошенникам, которые активизировались в связи с трагедией в Шереметьево», - отметили в пресс-службе правительства региона.

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Ранее местные СМИ сообщали, что в соцсетях распространились сообщения с предложениями поучаствовать в сборе средств для пострадавших и семей погибших в авиакатастрофе в Москве.

Так, администрация одной из групп в соцсети, посвященной сбору информации о происшествии, сделала публикацию о том, что мошенники оставляют комментарии под записями на стене сообщества и пишут личные сообщения его участникам.

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.