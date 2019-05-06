Все детали авиакатастрофы в "Шереметьево": причины возгорания, хронология и ужасные кадры из салона (фото, видео)

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В воскресенье, 5 мая, пассажирский самолет Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево". Лайнер подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Он не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а потом носом о полосу и загорелся.

По последним данным, из 78 пассажиров погибло 37. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В Московском межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте подтвердили гибель 41 человека.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В Сети стали появляться видео изнутри горящего в Шереметьево самолета SSJ 10.

На одной из видеозаписей видно, как один из пассажиров самолета снимает пламя, которое охватило крыло лайнера. При этом слышны крики людей.

На другой записи также можно увидеть, как пламя охватило крыло самолета. При этом судно за собой на полосе оставляет огненный след. После остановки самолета из-за его разворота люди в панике пытаются покинуть салон.

Российское издание «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что 13 пассажиров в хвостовом отсеке самолета погибли из-за попыток других пассажиров достать с багажных полок свои вещи.

Командир самолета Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером. По словам пилота, после взлета в воздушное судно, следовавшее из Москвы в Мурманск, действительно ударила молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Радиосвязь затем удалось частично восстановить, в то же время, экипажу помогли диспетчеры, которые задавали курс на вывод на взлетно-посадочную полосу.

При посадке скорость самолета, как утверждает Евдокимов, была обычной. «Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости до момента касания. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, до полосы подходили с уменьшением вертикальной скорости в соответствии с процедурой», – отметил пилот.

Командир воздушного судна также заявил, что самолет загорелся после посадки. Судя по опубликованному в сети видео, при аварийной посадке SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и загорелся. Полностью сгорела хвостовая часть лайнера.

Летчик не видел, встречали ли самолет пожарные непосредственно при посадке, но они, по его словам, были на месте, когда он вышел из кабины.

Авиакомпания «Аэрофлот» обнародовала список пассажиров, выживших в результате авиакатастрофы. Сейчас в списке 33 человека, но этот перечень будет обновляться, обещает авиаперевозчик.