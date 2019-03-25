В РФ неизвестный ворвался в кафе с бензопилой (видео)
09:44, 25 марта 2019Русский міръ
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По предварительным данным, никто из посетителей заведения чудом не пострадал.
Мужчина с бензопилой ворвался в кафе в городе Находка Приморского края (Россия). Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
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На кадрах видно, как несколько человек пытаются успокоить мужчину, в руках у которого в этот момент находится включенная бензопила.
По словам очевидцев, он пытался напасть на людей. По предварительным данным, в результате инцидента чудом никто не пострадал. Через какое-то время злоумышленника все же удалось остановить.
Как сообщал УНИАН, ранее в Швейцарии преступник с бензопилой напал на прохожих.
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