В Швейцарии преступник с бензопилой напал на прохожих: пятеро пострадавших - СМИ
14:09, 24 июля 2017Мир
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Горожан попросили покинуть квартиры и освободить улицы в этом районе.
Перекрытые улицы Шаффхаузена / фото @s_j_kummer
Утром в понедельник местная полиция перекрыла часть старого города Шаффхаузен в Швейцарии из-за "особой ситуации" – разгуливавшего по улице преступника с бензопилой. Об этом со ссылкой на местные CМИ и полицию сообщает The Local.
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Владелец магазина в этом районе рассказал, что по улицам ходит мужчина с бензопилой. Горожан попросили покинуть этот район. По данным ВВС, уже пострадали пять человек, двое - серьезно.
Пресс-секретарь полиции Шаффхаузена подтвердила, что спецоперация в городе продолжается, но подробностей не уточнила. Правоохранители подняли в воздух два вертолета.
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