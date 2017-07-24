В Швейцарии преступник с бензопилой напал на прохожих: пятеро пострадавших - СМИ

Утром в понедельник местная полиция перекрыла часть старого города Шаффхаузен в Швейцарии из-за "особой ситуации" – разгуливавшего по улице преступника с бензопилой. Об этом со ссылкой на местные CМИ и полицию сообщает The Local.

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Владелец магазина в этом районе рассказал, что по улицам ходит мужчина с бензопилой. Горожан попросили покинуть этот район. По данным ВВС, уже пострадали пять человек, двое - серьезно.

Пресс-секретарь полиции Шаффхаузена подтвердила, что спецоперация в городе продолжается, но подробностей не уточнила. Правоохранители подняли в воздух два вертолета.