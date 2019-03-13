Это не фотошоп: "ВКонтакте" пообещала восстановить удаленные фото "могилы Путина"

Инсталляцию в виде надгробия президента РФ Владимира Путина, фотографии которой соцсеть "ВКонтакте" удаляла как напоминающие "вброс", установили в Набережных Челнах в знак протеста против ограничений интернета в России.

Запрещенная в Украине соцсеть "ВКонтакте" восстановит удаленные фотографии инсталляции в виде надгробия президента РФ Владимира Путина, установленной 10 марта у входа в здание Следственного комитета России в Набережных Челнах.

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Об этом пресс-служба соцсети сообщила "Медузе" 12 марта. О том, что "ВКонтакте" удаляет такие изображения, издание писало 11 марта.

"Ранее были признаки монтажа и фотошопа изображений, не было новых фотографий пользователей, а методика распространения информации внутри сети напоминала посевы со вбросом информации", - объяснила свои действия соцсеть.

Подлинность существования "надгробия Путина" представителям "ВКонтакте" подтвердили в Набережночелнинском городском суде, который 12 марта взял под стражу активистов, установивших инсталляцию.

"Устное описание инсталляции сотрудником суда очень сходится с тем, что мы видим на изображениях. В связи с этими новыми обстоятельствами мы приняли решение восстановить все публикации", - подчеркнули в сети "ВКонтакте".

Как сообщал УНИАН, инсталляцию "надгробие Путина" активисты установили в Набережных Челнах в знак протеста против ограничений интернета в России.