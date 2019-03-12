"ВКонтакте" уличили в удалении публикации с "могилой Путина" (фото)

По утверждениям администраторов одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

Запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте" заподозрили в удалении публикаций c фотографией "могилы Путина".

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Об этом сообщает Meduza. 11 марта владельцы сразу нескольких групп в российской соцсети начали сообщать об исчезновении постов с фото "могилы Путина". По утверждениям администраторов одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

В комментарии пресс-служба "ВКонтакте" сообщила, что фотографии удаляются, потому что на них поступило "множество жалоб" и подчеркнула, что относится с пониманием к желанию людей "реже встречать публикации, которые вводят их в заблуждение".

Фотографию с акции с надгробием Путина в соцсети сравнили с "ложными историями о вымышленной гибели известного человека" и с фиктивными сообщениями о чрезвычайных ситуациях.

"В случаях, когда пользователи размещают публикацию просто для проверки, но не утверждают об этом как о достоверной новости — мы отклоняли жалобы о введении в заблуждение", - заявили в пресс-службе "ВКонтакте".

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.