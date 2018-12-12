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В РФ полицейским запретили посещать рэп-концерты

11:04, 12 декабря 2018
Русский міръ
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Концерт российского рэпера Guf / Фото: "В городе"

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Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах в одном из регионов УрФО.

«Нам довели под роспись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — поделился анонимный правоохранитель.

О списке запрещенных исполнителей ничего не известно.

В последние несколько недель в России отменялись концерты сразу нескольких рэп-исполнителей. Организаторы некоторых из них заявляли, что перед отменой с ними беседовали представители прокураторы о недопустимости призывов к экстремизму в текстах песен.

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Теги: #рэпер#концерт