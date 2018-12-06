Кремлевский пропагандист Киселев собрался провести рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму

Киселев заявил, что ситуация с рэпом, в которую он попал, "вызвала большой хайп", и у него не осталось других шансов, кроме как организовать рэп-фестиваль.

Главны пропагандист Кремля, телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что собирается организовать масштабный рэп-фестиваль в оккупированном Крыму летом следующего года.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле", - заявил Киселев.

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По его словам, в России многие рэп-фестивали похожи на однодневные концерты, однако Киселев намерен организовать масштабное многодневное событие. При этом ранее он заявлял, что "рэперы словно кошки, гуляющие сами по себе. Организовать их в стаю - непростая задача".

Проведение фестиваля запланировано на август следующего года, сразу после джазового фестиваля "Koktebel Jazz". Мероприятие планируют провести на нудистском пляже в Коктебеле.

Напомним, интерес Киселева к рэп-культуре появился после скандала с популярным в России рэпером Хаски. 21 ноября в Краснодаре исполнителя задержала полиция, после того как он выступил с крыши машины перед зрителями, которых не пустили на его концерт в одном из местных клубов. На Хаски составили три админпротокола за мелкое хулиганство, суд постановил арестовать рэпера на 12 суток.

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Провести импровизированный концерт исполнитель решил после того, как под давлением правоохранительных органов его выступление было соравано сразу на двух площадках Краснодара. По словам директора рэпера Андрея Орехова, владельцы первой площадки отменили мероприятие, поскольку "прокуратура запугала их закрытием, проверками и так далее". Выступление перенесли в другой клуб, но и там концерт не состоялся, так как здание было обесточено.

Общественность и коллег Хаски "по цеху" возмутил арест репера. Исполнители Оксимирон, Баста и Noize MC даже организовали концерт солидарности "Я буду петь свою музыку". Однако Хаски выпустили досрочно, за пару часов до начала выступления. Исполнитель провел в СИЗО 4 дня.

2 декабря в эфире росТВ вышла передача Киселева "Вести недели", в которой он якобы поддержал рэп-исполнителей и заявил, что рэп является альтернативным искусством и "как минимум, рэперов не стоит кошмарить".

При этом он рассказывал, что в своих текстах они используют матерные слова "запрещенные Роскомнадзором" и поднимают темы секса и наркотиков и продвигают анархические взгляды.