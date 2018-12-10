Шнуров высмеял матерным стихотворением рухнувшее в сугроб российское аэротакси

Шнуров высмеял любовь русских к изобретениям, которые оказываются бесполезными и которые невозможно использовать по назначению.

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение разработанному в российском инновационном центре «Сколково» прототипу аэротакси, который рухнул в сугроб во время презентации.

Стихотворение музыкант опубликовал в Instagram.

Шнуров высмеял любовь русских к изобретениям, которые оказываются бесполезными и которые невозможно использовать по назначению.

Царь-Пушка не стреляла, и по факту,

В Царь-Колокол ни разу не звонили.

Логически продолжить, если так-то,

Фантазию включить, домыслить или,

Чтобы культура не стояла, как болото,

Чтобы потомки не сказали — виноваты.

В Кремле, к вышеозначенным царь-что-то,

Пора бы новые добавить экспонаты.

Ракету-Царь, что как-то не взлетела.

Машину-Царь, но только в чертежах,

А рядом с нею золотая стела,

На ней Царь-*** [пенис], по прозвищу — Лежак.

Отметим, 7 декабря сообщалось, что разработанный в «Сколково» прототип аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей не смог пройти первое испытание и рухнул в сугроб.

Как сообщал УНИАН, лидер группы "Ленинград" вновь женился и написал об этом стих.