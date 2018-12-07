Пустились во все тяжкие: в РФ бывших учителей химии будут судить за производство амфетамина

Бывший преподаватель физики занималась поиском покупателей, в то время как ее напарник был занят изготовлением психотропного вещества по поступающим заказам.

Прокуратура Санкт-Петербурга (Россия) утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших учителей химии и физики, наладивших производство и реализацию амфетамина в особо крупном размере.

Читайте такжеНа Львовщине задержали наркодилера с партией героина

Об этом в пятницу, 7 декабря сообщает пресс-служба ведомства РФ. По данным следствия, обвиняемые, используя свои знания в области химии, организовали лабораторию на территории Выборгского района Ленинградской области, где варили запрещенное вещество с целью его дальнейшей реализации в Санкт-Петербурге.

Бывший преподаватель физики занималась поиском покупателей, в то время как ее напарник был занят изготовлением психотропного вещества по поступающим заказам. В период с мая 2017 года по февраль 2018 года участники преступной группировки изготовили шесть партий амфетамина весом около 1,3 килограмма.

В настоящий момент обвиняемые заключены под стражу, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.