В Петербурге активисты поставили надгробия для проголосовавших за пенсионную реформу депутатов Госдумы (фото)

Известно, что полиция уже задержала активистов движения, которые фотографировали «надгробия». Молодые люди оштрафованы.

В Пулковском парке Санкт-Петербурга активисты установили символические надгробия для депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста.

На опубликованных телеграм-каналом «Протестный Петербург» фото видно, что на «плитах» указаны фамилии депутатов, дата голосования и фото парламентариев. Неизвестные установили надгробия для Виталия Милонова, Евгения Марченко, Игоря Дивинского и других пяти депутатов, избиравшихся в Госдуму от Санкт-Петербурга.

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Надгробия установили активисты «Российского социалистического движения» и «Левого блока». Всего в парке установлено восемь надгробий для депутатов, представляющих в Госдуме Петербург. Акция приурочена к годовщине революции. По мнению участников, она должна напомнить о том, «что тирания — не вечна, и политика, направленная против интересов трудящихся, роет ей могилу».

На акции были задержаны журналист и фотограф, снимавшие надгробия. Вечером 7 ноября Ивана Овсянникова и Викторию Арефьеву приговорили к штрафам в 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции. Основанием для штрафа стала оперативная съемка, которую вели полицейские «из засады» около места установки надгробий.

Напомним, принятая пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на заслуженный отдых для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63. Постепенное повышение возраста начнётся с 2019 года.