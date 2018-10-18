Оккупанты ищут связь 18-летнего керченского стрелка с "Правым сектором" - РосСМИ

Кроме того, по информации издания, мать Рослякова является членом Крымской религиозной организации "Свидетели Иеговы". В России "Свидетели Иеговы" признаны экстремистской организацией.

Российское следствие проверяет напавшего на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связь с украинскими националистическими организациями "Правый сектор" и УНА-УНСО.

Об этом сообщает "Коммерсантъ". "По данным источников, Владислава Рослякова сейчас усиленно проверяют на связь с экстремистами. С запрещенными в России "Правым секторм" и УНА-УНСО", - пишет издание.

Кроме того, по информации издания, мать Росляковаявляется членом Крымской религиозной организации "Свидетели Иеговы". В России "Свидетели Иеговы" признаны экстремистской организацией. Известно, что отец мальчика не жил с семьей. По данным российского следствия, семья Рослякова была малообеспеченной.

17 октября на территории аннексированного полуострова Крым в городе Керчь произошла трагедия.