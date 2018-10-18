Мама керченского убийцы была активисткой "Свидетелей Иеговы" и еще в детстве обложила его запретами - СМИ

В школе Влад Росляков не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках.

Мама керченского убийцы Влада Рослякова с детства запрещала ему развлекаться – «потому что грешно».

Как сообщает Telegram-канал Mash, мама Рослякова была активисткой секты “Свидетелей Иеговы”.

Сообщатся, что в школе мальчик не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках. В кино ему тоже было нельзя. Иногда Влад Росляков нарушал мамины запреты и пробирался к друзьям тайком, за что получал нагоняй.

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«Мама Влада была активисткой секты “Свидетелей Иеговы”. Парню ее друзья не нравились, он называл их “какими-то дураками, которые танцуют и поют”. Много времени проводил в школе - тихий, улыбчивый парень. Сначала – замкнутый волчонок, к старшим классам - уже обычный общительный пацан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Росляков учился плохо, на тройки. В девятом классе постоянно ходил в библиотеку – там был компьютер, который мама отказывалась купить. Парень зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте», увлекся панком, навешал на себя браслеты, что маме не понравилось.

«В итоге она пришла к классной руководительнице и спросила, что ей делать с сыном. Та посоветовала купить компьютер. Мать купила, но проблем он не решил», – пишет канал.

Как сообщал УНИАН, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а потом переквалифицировало на статью «умышленное убийство».