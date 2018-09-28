"Пожалеем малыша": Путина на каблуках высмеяли в сети (фото)
Российского лидера Владимира Путина снова высмеяли в сети за "махинации" с ростом. На этот раз Путин надел туфли с нестандартно высокими каблуками.
Соответствующий снимок на своей странице в соцсети Facebook опубликовал журналист Иван Яковина.
"Фотка - бимба. Но самое в ней прикольное - это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь", - подписал он фото.
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Другие пользователи не отставали от автора и также поупражнялись в остроумии в комментариях под фото.
"Зачем он это делает? Как будто в его случае рост что-то определяет", "Карлик", "Не обижай маленьких!", "Нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему", "На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки", "Пожалеем малыша", - написали они.
Как сообщал УНИАН, держащихся за руки Путина и президента Таджикистана высмеяли в сети.