"Солсберийские любовники": держащихся за руки Путина и президента Таджикистана высмеяли в сети (фото)

Внимание пользователей сети привлек снимок, на котором два президента "не по-протокольному" держатся за руки.

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Внимание пользователей сети привлек снимок, на котором два президента "не по-протокольному" держатся за руки.

Фото, опубликованное политологом Алексеем Голобуцким в Facebook сразу же стало поводом для шуток.

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Одни решили, что один из них что-то передает второму, другие назвали снимок отсылкой к "солсберийской парочке" "Петрову" и "Боширову".

"Совет да любовь", "А потом в Солсбери, шпили смотреть", "Старшенький с младшеньким", "Солсберийские любовники все в патрона", "Пятерочку передает", "Словно к алтарю идут", - шутили пользователи.

Как сообщал УНИАН, в сети высмеяли "подросшего" Путина.