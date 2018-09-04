Безруков, "Юнармия", канал "Звезда": в Минобороны РФ создают новое управление пропаганды

Идея "вернуть в армию идеологию" принадлежит лично министру Шойгу, пишут росСМИ.

В Министерстве обороны РФ создали "Главное военно-политическое управление" (ГВПУ), которое будет заниматься «военно-политической пропагандой» и контролировать ведомственные СМИ.

Как сообщает "РБК", о создании нового управления было объявлено 30 июля, оно сформировано на базе управления по работе с личным составом.

Читайте такжеУ Путина заявили, что после ликвидации Захарченко "сложно о чем-то говорить" с Украиной в "нормандском формате"

Согласно проекту положения о новом управлении, подлинность которого журналистам подтвердил источник в военном ведомстве, основными задачами ГВПУ станут «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отмечается, что сотрудники управления будут проводить информационно-разъяснительную работу с военнослужащими и гражданским персоналом ВС по "актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики" и "реализации избирательных прав".

В задачи ГВПУ войдет также психологическая работа с военнослужащими — отбор поступающих на военную службу и согласование назначений, включая «профилактику отклоняющегося поведения».

Кроме того, управление будет контролировать работу СМИ Минобороны. Согласно проекту положения, ГВПУ займется работой по предоставлению субсидий телерадиокомпании "Звезда" и газете "Красная звезда". Новая структура будет участвовать в контроле использования этих средств, а также займется организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов». Управление также будет взаимодействовать с федеральными и региональными СМИ.

Политуправление будет принимать меры по "предупреждению экстремизма" в ВС, а также вести «контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия».

Отдельная глава положения посвящена Общественному совету при Минобороны. В ее состав входят известные артисты, общественные деятели и журналисты: от актера Сергея Безрукова и певца Льва Лещенко до правозащитников.

Политуправление будет оказывать организационную и методическую помощь массовому детскому пропагандистскому российскому движению «Юнармия», созданному по инициативе Шойгу в 2016 году. Отмечается, что на конец июля 2018 года в движении состоят более 250 тысяч подростков.

Начальник ГВПУ, заместитель министра обороны Андрей Картаполов рассказал, что управление будет сформировано до 1 октября 2018 года и будет состоять из семи управлений, военно-геральдической службы и направления воинской дисциплины и профилактики правонарушений.

Собеседник журналистов, близкий к Минобороны, рассказал, что идея «вернуть в армию идеологию» принадлежит лично министру Шойгу.

Ранее сообщалось, что на государственном телеканале «Россия 1» вышла новая программа Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин». В течение часа ведущий, известный своей лояльностью власти, по-ленински хвалит президента РФ.