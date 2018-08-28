Путин устроил себе фотосессию в горах и взорвал соцсети (фотожабы)

Путина представили героем фильмов "Железный человек", "Люди в черном" и "Горбатая гора", игр Skyrim и DayZ.

Президент России Владимир Путин отправился на выходные в республику Тыву на реке Енисей на отдых вместе с подчиненными. Глава РФ устроил себе фотосессию, снимки из которой мгновенно растащили на мемы в сети.

Мемы на самые разнообразные темы опубликованы в пабликах Лентача, Настоящего Лентача и в комментариях TJ.

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Путина представили героем фильмов "Железный человек", "Люди в черном" и "Горбатая гора", игр Skyrim и DayZ.

Самой популярной идеей для фотожаб стало совмещение Путина с кричащим ковбоем из клипа-мема на песню Big Enough.

Как сообщал УНИАН, россияне "потеряли" своего премьера Медведева: не появлялся на публике 9 дней.