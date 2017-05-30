Одиозный российский депутат предложил продавать товары секс-шопов только по назначению врача

Скандальный российский депутат Виталий Милонов собрался заручиться поддержкой Минздрава РФ, чтобы приравнять интимные товары к лекарственным, добиться их лицензирования и продавать только по назначению врача. Об этом сообщает Интерфакс.

Милонов попросил Минздрав РФ приравнять их к медицинским изделиям.

Соответственно, отметил Милонов, контроль за распространением интимных товаров будет производиться в соответствии с действующим регулированием в сфере оборота лекарственных средств и медицинских изделий.

"При этом распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача", - говорится в документе.

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По мнению Милонова, появление "нездорового интереса к сексу" и провоцирование, "сексуальных отклонений" обусловлены, в том числе, "внешними причинами": продажей порнографической продукции, открытием специализированных магазинов "товаров для взрослых".

Депутат просит министерство обозначить свою позицию относительно необходимости "ввести ограничения на федеральном уровне в части распространения интимных товаров и запретить деятельность магазинов, осуществляющих продажу товаров "для взрослых".

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