В России молодые мамы устроили пьяную драку на детской площадке (видео)

Четыре женщины устроили шумную разборку, которую с трудом смогли остановить прибывшие стражи порядка.

В Уфе очевидцы сняли на видео конфликт на детской площадке, который устроили несколько молодых мам.

Две женщины, не стесняясь в выражениях, оскорбляют друг друга на глазах у собственных детей, а затем переходят к более решительным действиям, передает ProUfu.ru.

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На записи видно, как одна из драчуний пытается достать противницу кулаками и схватить ее за волосы. Девушек разнимают их подруги и подоспевший молодой человек.

Даже прибывшим по вызову сотрудникам Росгвардии с трудом удалось разнять женщин и успокоить зачинщицу драки. Судя по всему, все участницы конфликта были пьяными. Теперь им грозит административная ответственность.

Как сообщали СМИ, в российском Новосибирске прохожие и жители близлежащих домов заметили пару молодых людей, которая во дворе жилого дома занималась сексом прямо на детской площадке.