В РФ спор выпускников закончился смертельным столкновением квадроциклов: опубликованы жуткие фото
Под российским городом Сысерть Свердловской области в результате лобового столкновения квадроциклов погибли 4 выпускников Уральского федерального университета, отмечавшие защиту диплома.
Как сообщает местное издание E1.RU, среди погибших – дочь топ-менеджера «Русской медной компании». Одна девушка выжила и была доставлена в больницу.
«По дороге на Верхнюю Сысерть произошло страшное ДТП — лоб в лоб столкнулись два квадроцикла. Четверо молодых людей погибли, один госпитализирован», – сообщает издание.
На фото, которое оказалось в распоряжении редакции, на дороге, идущей через лесной массив, стоят два квадроцикла. Два человека, предположительно, девушки, лежат на земле. Ещё двое — предположительно, молодые люди — в неестественных позах после удара лежат на квадроцикле, отмечают местные журналисты.
Источник E1.RU сообщил, что ребята на квадроциклах поспорили, кто из них первый отвернет, из-за этого и произошло столкновение. Но эту информацию пока официально не подтвердили.
ДТП произошло ночью в 2:20, рассказали медики больницы, где сейчас лежит выжившая девушка Екатерина. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.
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По словам родственника девушки, она сидела на квадроцикле третьей и ни за кого не держалась. Это ее и спасло от гибели. После столкновения ее отбросило в кусты.
Всем погибшим по 21–22 года. Они отмечали защиту диплома в УрФУ, рассказал собеседник издания.
«Также наш собеседник подтвердил ранее озвученную версию о том, что квадроциклы ехали навстречу друг другу. Ребята поспорили, кто первый отвернет. Также он подтвердил, что одна из погибших — дочь Максима Щибрика Лиза», – сообщает издание.