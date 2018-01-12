В России пьяный групповой секс в автомобиле закончился серьезной аварией (видео)

В городе Киров в России секс втроем в автомобиле во время движения закончился масштабным ДТП.

Как пишет местный портал Gorodkirov.ru, накануне тройного ДТП двое мужчин проводили неплохо время в гараже c весьма озорной дамой. Компания выпивала, а после планировала заняться любовью.

"Женщину долго уговаривать не пришлось - она была согласна абсолютно на любые сексуальные утехи, при этом дама хорошо соображала и просила кавалеров не садиться в пьяном угаре за руль, а вызвать такси", - пишет издание.

Читайте такжеВ России посетитель секс-шопа прогнал грабителя, избив его огромным фаллоимитатором (видео)

"Подвыпившим мужчинам вероятно захотелось экстрима, поэтому свою спутницу они не послушали и устроили пьяные гонки на Октябрьском проспекте. Во время "похотливой" поездки, девушка ублажала водителя, чем видимо и отвлекла его внимание от дороги - компания въехала в сугроб", - отмечает Gorodkirov.ru.

Итог "страстных покатушек" печальный: серьезное ДТП с пострадавшими, три битые иномарки. В одной из разбитых машин Honda находились активисты местного ночного патруля, которые дежурили по городу. Также лихач протаранил Chevrolet таксиста.

Виновник ДТП пытался скрыться с места аварии, но его задержали общественники. "Теперь неадекватному водителю грозит не только лишение прав, тюрьма, но и разборки с женой", - добавляет издание.

Видео: Первый городской канал в Кирове