В России депутат потребовал на парковке место для своего коня

Парламентарий намерен приезжать на сессии краевого собрания на мерине по кличке Ракета.

На Камчатке депутат местного Законодательного собрания Михаил Пучковский потребовал организовать у здания краевого правительство место для привязи своего коня, поскольку лишних денег на топливо для автомобиля у него нет.

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Как сообщает местное ИА «Кам 24», депутат от партии «Справедливая Россия» подготовил официальное заявление с соответствующим требованием к губернатору края, председателю Заксобрания и начальнику ГИБДД.

«В мои обязанности как депутата Законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», – говорится в документе.

Далее Пучковский просит определить место парковки и обеспечить коновязь у здания правительства на период ближайшей сессии, которая, как ожидается, состоится в третьей декаде июня.

Депутат подтвердил журналистам подлинность заявления.

«Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня – это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует – да и в еде не прихотлив», – заявил Пучковский.

Отмечается, что депутат живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.

Сообщается также, что 24 мая на АЗС в Петропавловске резко подорожало автомобильное топливо.

Ранее сообщалось, что в американском городе Хиллсборо, штат Орегон, восьмилетняя лошадь является стороной в судебном процессе. От имени лошади подан иск против ее бывшего хозяина, который над ней издевался.