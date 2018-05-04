В США лошадь подала в суд на своего бывшего хозяина

Лошадь по имени Правосудие выступает истцом в деле о жестоком обращении с животными.

В американском городе Хиллсборо, штат Орегон, восьмилетняя лошадь, является стороной в судебном процессе. От имени лошади подан иск против ее бывшего хозяина, который над ней издевался.

Об этом сообщает Фонд правовой защиты животных, который представляет интересы животного в суде. В фонде отмечают, что иск является новаторским, и в случае успеха установит, что животные имеют законное право подавать в суд на своих обидчиков.

Читайте такжеКанадец с помощью бензопилы спас целый район от "бешеных" криков павлинов (видео)"Закон Орегона уже признает право быть свободным от жестокости – этот иск просто расширяет средства правовой защиты, доступные, когда нарушают законные права животных”, - говорится в сообщении.

Лошади, от лица которой подали иск, дали символичное имя - Правосудие. Сообщается, что когда её обнаружили зоозащитники, она была истощена и страдала от обморожения и вшей. Хозяин Правосудия не ухаживал за ней на протяжении нескольких месяцев.

В сообщении говорится, что законодательная власть и суды Орегона были лидером в признании того, что животные являются разумными существами, которые занимают уникальное положение в законе. Верховный Суд штата Орегон, например, уже признал, что животные должны рассматриваться как отдельные "жертвы" в уголовных делах о жестоком обращении с животными. Тем не менее, существующие законы все еще классифицируют животных как собственность.

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