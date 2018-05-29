Следком РФ предложил ввести регистрацию в интернете исключительно через госпортал

Причиной этому стало увеличение количества самоубийств среди подростков, в котором СК РФ обвиняет интернет и СМИ.

В Следственном комитете рассказали о статистике попыток самоубийств среди несовершеннолетних и предложили меры по ограничению свободы информации в СМИ и интернете в целом.

Одной из таких мер является возможность регистрации в сети интернет исключительно через портал государственных услуг. Об этом рассказал в докладе сотрудник Главного управления криминалистики СК России Сергей Коротких, сообщает РБК.

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Из доклада следует, что количество попыток самоубийств среди несовершеннолетних выросло с 1094 в 2014 году до 1633 в 2016 году. По мнению Коротких, такой рост обусловлен воздействием СМИ и интернета. Они же, по его словам, являются причиной увеличения количества нападения в школах.

«Практически все нападавшие были зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте» и увлечены тематикой массовых убийств, интересовались оружием, биографиями известных серийных убийц, состояли в группах «колумбайн». Можно с полной уверенностью утверждать, что СМИ сыграли большую роль в том, что произошло в Перми и Улан-Удэ", - заявил сотрудник СК РФ.

Он предложил ввести жесткие ограничения на освещение подростковых суицидов и нападений в школах в СМИ.

Как сообщает издание, для борьбы с описанными явлениями предлагается «упразднить анонимность в российском сегменте интернета и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязательность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активации его учетной записи» и «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети интернет исключительно через портал государственных услуг».