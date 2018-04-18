В России ученик устроил резню и поджег школу, а затем полоснул себе ножом по горлу (фото)
В Башкирии ученик напал на школу в городе Стерлитамак. Он был вооружен ножом, кроме того, поджег класс.
По предварительным данным, одной из учениц пришлось, чтобы спастись, выпрыгивать из окна. Она серьезно пострадала, пишет в своем Telegram Mash.
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Еще один раненый - педагог. У нее тяжелые ножевые ранения. Также сообщается, что школьник, напавший на школу, попытался покончить с собой: полоснул себе ножом по горлу.
"Количество пострадавших при нападении на школу в Башкирии возросло до 4 человек. Среди раненых - сам нападавший, а также две ученицы и учитель", - говорится в сообщении.
Вскоре была установлена личность ученика, напавшего на школу, это ученик 9 класса Артем Тагиров.
Ранее в школе в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ произошло нападение на учительницу и детей. Атаку устроил "вооруженный топором и ножом" ученик девятого класса этой школы.