Появились подробности поножовщины в школе Перми

Утром 15 января 2018 года в одной из школ Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.

В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), передает пресс-служба ведомства.

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На месте происшествия работает следственная группа. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы.

Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены.

По данным "РИА Новости", всего пострадали одиннадцать учеников и педагог. Двое — учительница и 16-летний школьник — находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

Причина конфликта — личная неприязнь. Драка произошла во время урока.

Ранее СМИ сообщали, что в российской Перми в школе произошла поножовщина. По одной из версий, на учебное заведение напали двое мужчин в масках и с ножами, а после нападения там начался пожар. По другой, это была драка между двумя учениками, в которой оба использовали ножи.