В России школьники попросили у депутата деньги на компьютер и установили за них памятник Telegram

За каждую неделю "победы" Telegram над Роскомнадзором школьники клеят на крыло фанерного голубого самолетика по звезде.

В российской деревне Старополье Ленинградской области хитрые школьники попросили у местного депутата деньги на покупку ноутбука, который им, якобы, был необходим для обучения. Однако на полученые деньги они приобрели материалы и возвели памятник запрещенному Роскомнадзором мессенджеру Telegram.

Как сообщает Online47.ru, логотип мессенджера - голубой самолетик - школьники смастерили из фанеры. Под фанерной фигурой они поместили надпись "Digital resistance (цифровое сопротивление с англ. - УНИАН). За каждую неделю победы Телеграма над Роскомнадзором - по звезде". Две звезды уже наклеили на крыло самолёта.

Читайте такжеСимволично: в России рухнул памятник рублю (фото)"Депутат выделил личные финансовые средства на приобретение ноутбука. И подписал договор пожертвования без указания предмета и фамилий, так как ребята — несовершеннолетние", - рассказал изданию глава сельсовета Старополья.

Он также отметил, что школьники обвели вокруг пальца и его. Они пришли с договором от депутата и попросили разрешения установить его на площадке рядом с администрации.

Как сообщал УНИАН, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова.

Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси. Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля.