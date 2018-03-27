Глава ЦИК РФ: для дискредитации выборов в России готовили целые батальоны русофобов

Чиновница не стала уточнять, почему планы русофобов так и не были реализованы.

Враждебные России силы были намерены дискредитировать выборы президента РФ при помощи проплаченных русофобов, однако у них ничего не вышло.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

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«Знаете, мы готовились к тому, что их будут дискредитировать, эти выборы, мы знали, потому что столько этих политических призраков, которые сидят, локти кусают, грызут, за рубежом. Ух, как им хочется в Россию! Ох, как они хотят! Но не могут. И вот они там, скажем, создавали достаточно хорошо оплачиваемые батальоны русофобов, которые должны были… заранее, у них было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти безобразия, фейковые ролики и так далее. Все у нас есть, мы знали», - указала она.

Памфилова, при этом, не стала уточнять, почему планы врагов России так и не были реализованы.

Она также заявила, что Западу нужна «униженная» Россия, которая не способна отстаивать собственные ценности.

Напомним, 18 марта в РФ состоялись выборы президента. По данным ЦИК РФ, официальная явка на них составила 67,49%. Владимир Путин победил в первом туре, получив более 56 млн голосов (76%). При этом, 18 марта журналисты, следившие за выборами, стали свидетелями множества нарушений на участках. Также о нарушениях сообщалось в соцсетях.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин после выборов заявил, что в ходе выборов 18 марта за «главного кандидата» Владимира Путина было вброшено порядка 10 миллионов бюллетеней.