На выборах президента РФ за Путина вбросили 10 миллионов бюллетеней – эксперт

Выборы 18 марта оказались «чище» большинства других выборов в РФ за последние 15 лет.

В ходе выборов президента РФ 18 марта за «главного кандидата» Владимира Путина было вброшено порядка 10 миллионов бюллетеней.

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Как сообщает «Радио Свобода», об этом журналистам рассказал эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин, ранее опубликовавший несколько научных статей о статистических аномалиях на выборах в РФ.

Шпилькин и другие специалисты анализируют данные выборов на уровне избирательных участков, которые официально публикует ЦИК.

По мнению эксперта, выборы 18 марта оказались, при этом, несколько «чище» большинства других за последние 15 лет.

Согласно оценке Шпилькина, реальная явка на выборах составила около 62 процентов.

«Путин получил что-то типа 45 миллионов голосов, точность тут не настолько высокая в таких оценках. Это, в отличие от официальных результатов, меньше половины обладающих правом голоса россиян. Предварительная оценка реального процента голосов за Путина – около 73 процентов», - указал он.

Шпилькин допускает, что манипуляции на выборах в России представляют из себя форму обмена сигналами между разными уровнями властей (к примеру – демонстрации лояльности).

Напомним, по данным ЦИК РФ, официальная явка на выборах президента РФ 18 марта составила 67,49%. Владимир Путин победил в первом туре, получив более 56 млн голосов (76%).

При этом, 18 марта журналисты, следившие за выборами, стали свидетелями множества нарушений на участках. Также о нарушениях сообщалось в соцсетях.