На 76 золотых iPhone появился "лик" Путина (фото)

Производитель люксовых смартфонов Caviar объявил о продаже iPhone X в золотом корпусе, на котором выгравирован барельеф Путина, герб России и слова «Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся».

В РФ выпустили золотые iPhone, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

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Производитель люксовых смартфонов Caviar объявил о продаже iPhone X в золотом корпусе, на котором выгравирован барельеф Путина, герб России и слова «Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся», сообщает JustMedia.

Тираж смартфона – 76 экземпляров (в честь количества процентов, набранных главой государства на выборах). Стоимость - 269 000 рублей (около 121 тыс. грн по текущему курсу). Продажи стартовали сегодня.

Впервые лик Путина украсил iPhone 5s, выпущенные в 2014 году. Потом в продажу поступили iPhone 6, который был также инкрустирован бриллиантами.