Неудачное ограбление: в РФ оставленные вором следы на снегу привели к его дому на соседней улице

Сообщается, что следы привели полицию прямо к его дому, где было найдено и изъято все похищенное имущество.

Сотрудники полиции в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области нашли квартирного вора благодаря оставленным им следам на снегу, передает РИА «Новости». Читайте такжеНеудачное ограбление: в России грабители взорвали отделение банка, испугались и убежали без "добычи" (видео) «Прибыв на место преступления, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшего, разбив окно. Под ним стражи порядка обнаружили следы, оставленные вором. Полицейские прошли по ним до дома на соседней улице и в результате задержали подозреваемого», — сообщили в МВД. Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Сообщается, что следы привели полицию прямо к его дому, где было найдено и изъято все похищенное имущество.

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