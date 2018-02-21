В России автомобилисты жалуются на аферисток в дорогих шубах

Появились новые необычные способы вымогательства денег у автомобилистов.

О новом способе мошенничества рассказали московские водители. Теперь просить автолюбителей расстаться с небольшой суммой начали эффектные девушки в дорогих иномарках, которые, на первый взгляд, вовсе не нуждаются в деньгах.

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Свою историю поведал «Газете.Ru» автомобилист Сергей Иванов. «Еду по Садово-Черногрязской, по внешней стороне, - написал Иванов. - Ну как еду, стою. На дорогом внедорожнике Range Rover Velar. Смотрю - в среднем ряду стоит на «аварийке» Audi A6 последнего поколения с номером 799 региона - то бишь машина очень новая. И тут же две женщины на вид лет 40-50 ухоженные по стандартам региональных элит (норковый полушубок, мелированные волосы) ходят между рядами. Я открыл окно, благо в автомобиле дверные ручки задвигаются в кузов.

«Мужчина, не поможете, надо добавить на эвакуатор. Вернем не позже вечера», — говорят мне дамы.

Я интуитивно закрыл окно, да и «налички» с собой не было, а карту показывать не хотелось. А потом думаю: если машина новая, то явно должна быть гарантия. В любом случае официальный дилер пришлет эвакуатор, доставит на сервис и лишь потом выставит счет если случай не гарантийный. Ну, даже если машина 2015 года, то что мешает позвонить «официалам», они пришлют эвакуатор, доставят на сервис, починят, а после выставят счет, в который услуги эвакуатора будут включены?

Вообще проблема найти деньги на эвакуацию машины возрастом полгода не стоит — куча фирм готовы работать по постоплате».

В итоге Иванов решил проехать мимо, и, как оказалось, не зря.

Как позже рассказал в фейсбуке другой автомобилист, по имени Алексей, именно эту парочку он видел на следующий деть в Москве на съезде с Новой Риги на Ильинку.

Забавной практикой поделилась автомобилистка из Красноярска: оказалось, что там девушки в хороших нарядах разгуливают по парковкам, подходят к дорогим автомобилям и просто просят денег взамен нескольких комплиментов. Откровенным мошенничеством это не назвать, а водители, как оказалось, платят.