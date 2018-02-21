Тест-драйв по-питерски: в России психически больной пенсионер на внедорожнике заехал в подземный переход

Сам виновник происшествия утверждает, что сначала он выждал, пока все люди разойдутся, и только потом съехал в переход.

В среду около полудня кроссовер SsangYong заехал в подземный переход и заблокировал выход из станции метро «Московская» со стороны улицы Типановав в Санкт-Петербурге.

Позже 62-летний хозяин джипа признался, что поступил так умышленно. Мужчина решил проверить возможности своей машины: сможет ли его мощный внедорожник заехать в переход и выехать из него. «Он заехал, покатался, а выехать не смог. Мужчиной занимается полиция, а его автомобиль извлекают сотрудники МЧС», — рассказал собеседник «Интерфакса» в управлении ГИБДД.

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Сам виновник происшествия утверждает, что сначала он выждал, пока все люди разойдутся, и только потом съехал в переход. По счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.

Медики должны определить степень адекватности водителя, пишет «Фонтанка». По данным издания Piter.tv, хозяин кроссовера состоит на учете в психоневрологическом диспансере и несколько раз проходил лечение в стационаре. Как он при этом управлял автомобилем, неизвестно. По факту произошедшего прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.