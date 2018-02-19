Уходит под землю: у стадиона к ЧМ-2018 в России возникла серьезная проблема

Российские власти зафиксировали проседание грунтов на территории под стадионом к ЧМ-2018 выше нормы.

В российском Калининграде стадион, который должен принять четыре матча группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, начал уходить под землю. Власти города зафиксировали проседание грунта на территории под ареной выше нормы.

Об этом сообщает портал kgd.ru.

Как сообщает издание, местные чиновники уже обратились с иском к "Балтийской строительной компании», которая проводила работы по консолидации. В иске требуется обязать подрядчика досыпать слой песка в пределах гарантийных обязательств.

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Однако "Балтийская строительная компания" не согласилась с претензиями. В суде представитель компании пояснил, что на Острове происходят естественные процессы, связанные с дальнейшим уплотнением почвы и особенностями территории. Кроме того, в период, когда специалисты занимались консолидацией, на месте параллельно проводили работы другие подрядчики.

В решении Арбитражного суда Калининградской области говорится, что на момент принятия все запланированные отметки были соблюдены. Впоследствии чиновники обнаружили проседание выше нормы.

Как сообщал УНИАН ранее, на стадионе в России, который примет матчи ЧМ-2018, произошел третий пожар за год.