Уходит под землю: у стадиона к ЧМ-2018 в России возникла серьезная проблема

20:45, 19 февраля 2018
Русский міръ
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Калининград.Ru

Об этом сообщает портал kgd.ru.

Как сообщает издание,  местные чиновники уже обратились с иском к "Балтийской строительной компании», которая проводила работы по консолидации. В иске требуется обязать подрядчика досыпать слой песка в пределах гарантийных обязательств.

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Однако "Балтийская строительная компания" не согласилась с претензиями. В суде представитель компании пояснил, что на Острове происходят естественные процессы, связанные с дальнейшим уплотнением почвы и особенностями территории. Кроме того, в период, когда специалисты занимались консолидацией, на месте параллельно проводили работы другие подрядчики.

В решении Арбитражного суда Калининградской области говорится, что на момент принятия все запланированные отметки были соблюдены. Впоследствии чиновники обнаружили проседание выше нормы.

Как сообщал УНИАН ранее, на стадионе в России, который примет матчи ЧМ-2018, произошел третий пожар за год.

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Теги: #российский стадион#стадион уходит под землю