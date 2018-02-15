Российским военным запретят использовать смартфоны - росСМИ

Минобороны РФ позволит военным использовать лишь самые простые кнопочные телефоны, которые не имеют функций фото- и видеосъемки, а также не отслеживают геолокацию.

Министерство обороны РФ рассмартивает возможность введения запрета на использование современных смартфонов в центральном аппарате военного ведомства, органах управления и войсках.

Читайте такжеВ СНБО назвали российских генералов и подразделения армии РФ, которые захватывали КрымКак сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на собственные источники, вместо смартфонов всем военнослужащим (в том числе руководящих звеньев) предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком.

По информации издания, таким образом в РФ решили бороться с утечками информации. Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта.

По словам одного из источников издания, вопрос на протяжении последних месяцев прорабатывался совместно со спецслужбами, отвечающими за охрану государственной тайны. Недавно в Генштабе ВС РФ даже составили перечень мобильных устройств, «разрешенных к применению» в центральных и военных органах управления, подразделениях Минобороны РФ, соединениях, воинских частях и организациях вооруженных сил РФ.

Данный список насчитывает всего 11 моделей телефонов четырех разных производителей (Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung) - Это самые простые кнопочные устройства. В рекомендованных Генштабом ВС РФ моделях телефонов отсутствует навигация по GPS/GLONASS, а также нет встроенной фото- или видеокамеры.

Военные источники издания объясняют нововведение «соображениями секретности». Отмечается, что в последние годы российское военное ведомство испытывало много проблем из-за утечек информации. Так, в ходе захвата Крыма Россией участники операции делали памятные фотографии на бывших объектах украинских вооруженных сил, которые потом просачивались в интернет и использовались на Западе в качестве доказательств российской агрессии.

Фотографии, сделанные россиянами на Донбассе во время боев с ВСУ также служили основанием для обвинений в адрес Минобороны РФ.

В последний раз ведомство озаботилось данным вопросом после публикации в соцсетях фотографий, сделанных на авиабазе Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиков. На снимках, разошедшихся в сети, были видны серьезные повреждения техники, которые были сняты на смартфон одним из военнослужащих.

Военные также рассчитывают, что отказ от смартфонов поможет избавиться от несанкционированного попадания документов (в том числе с грифом «Для служебного пользования») в СМИ.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ распространило рекомендации для сотрудников ведомства и военнослужащих относительно поведения в Интернете, в которых посоветовало им отказаться от использования соцсетей.

Напомним, исследовательская группа Conflict Intelligence Team ссылаясь на информацию анонимных интернет-исследователей, сообщила имена нескольких наемников российской «ЧВК Вагнера», убитых в Сирии 7 февраля.

Как указано в публикации CIT в Facebook, в соцсетях появились первые сообщения от родственников и сослуживцев россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. Согласно официальному сообщению антиигиловской коалиции во главе с США, именно в этот день от ударов союзников погибло не менее 100 бойцов войск Асада, наступавших на штаб «Сирийских демократических сил». Как сообщают разные источники, среди погибших были российские наемники.

Анализируя информацию из соцсетей,исследователи сообщили о смерти Алексея Ладыгина из Рязани, а также Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбеста Свердловской области. Кроме того, аналитикам удалось обнаружить сообщение «Балтийского отдельного казачьего округа» о гибели в Сирии «сотника» Владимира Логинова.