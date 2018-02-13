Российским военным "посоветовали" отказаться от соцсетей

Военнослужащих также призвали не публиковать информацию о своей службе и части, а кроме того - отключить в телефонах геолокацию.

Министерство обороны РФ распространило рекомендации для сотрудников ведомства и военнослужащих относительно поведения в Интернете, в которых посоветовало им отказаться от использования соцсетей.

Читайте такжеКарта с данными от фитнес-трекеров раскрыла военные базы США по всему мируКак сообщает российское издание «Известия», военных также призвали не публиковать информацию о своей службе и части, а кроме того - отключить в телефонах геолокацию. Отмечается, что сейчас правила поведения в сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

В Министерстве обороны журналистам рассказали, что правила поведения в Интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска.

Согласно соответствующему документу, солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации пользователей. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. В связи с этим фотографии и видеоматериалы, привязанные к местности, могут «привести к срыву боевой задачи».

Кроме того, военным советуют просить своих близких и родственников не распространять информацию об их служебной деятельности.

Солдатам, офицерам и сотрудникам Минобороны также напоминают, что попавшие в интернет материалы невозможно удалить. Также предупреждают, что публикации, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, способны нанести «существенный репутационный вред Вооруженным силам», а их автор может понести административную, дисциплинарную или уголовную ответственность.

Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team ссылаясь на информацию анонимных интернет-исследователей, сообщила имена нескольких наемников российской «ЧВК Вагнера», убитых в Сирии 7 февраля.

Как указано в публикации CIT в Facebook, в соцсетях появились первые сообщения от родственников и сослуживцев россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. Согласно официальному сообщению антиигиловской коалиции во главе с США, именно в этот день от ударов союзников погибло не менее 100 бойцов войск Асада, наступавших на штаб «Сирийских демократических сил». Как сообщают разные источники, среди погибших были российские наемники.

Анализируя информацию из соцсетей,исследователи сообщили о смерти Алексея Ладыгина из Рязани, а также Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбеста Свердловской области. Кроме того, аналитикам удалось обнаружить сообщение «Балтийского отдельного казачьего округа» о гибели в Сирии «сотника» Владимира Логинова.