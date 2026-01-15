От такого угощения не откажется ни один малыш.

У многих родителей возникают проблемы с тем, чтобы накормить своего ребенка - дети просто отказываются от еды, и никакие уговоры не помогают это исправить. Тем не менее, та же молочная каша - полезная еда, которую практическая каждая мама готовит своему малышу. Узнайте, что можно добавить в такое блюдо, чтобы дети ели с удовольствием.

Молочная рисовая каша

Такая рисовая молочная каша должна быть в записной книжке любой мамы - это полезное блюдо для детского диетического питания, но если добавить определенные продукты, ребенок точно не откажется.

Ингредиенты:

1 стакан риса;

4 стакана молока;

1 ст.л сахара;

2 ст.л сливочного масла;

1 желток;

щепотка соли.

Для приготовления возьмите круглый рис, промойте его несколько раз под струей проточной воды, чтобы избавиться от мусора и пыли. Выложите крупу в кастрюлю, залейте двумя стаканами крутого кипятка и варите 10 минут, периодически помешивая. Следите, чтобы огонь был минимальным, а рис чуть-чуть кипел, тогда он будет мягким.

Откиньте крупу на сито, промойте кипятком снова, чтобы не было комочков. В кастрюлю налейте молоко, подогрейте, добавьте рис и, помешивая, варите 15-25 минут на медленном огне. В конце всыпьте сахар и соль, закройте кастрюлю крышкой. Укутайте емкость с блюдом полотенцем, чтобы каша "томилась" 10-15 минут. Затем положите сливочное масло или взбитый желток и подайте малышу.

Каша детская молочная с маком и манкой

Манной кашей кормят своих детей многие взрослые, более того - и сами едят ее с удовольствием. Если добавить немного мака, молочная каша станет еще вкуснее.

Ингредиенты:

500 мл молока;

60 гр манной крупы;

1-2 ст.л сахара;

15-20 гр мака;

щепотка соли;

15-20 гр сливочного масла.

Для приготовления такой каши можно купить готовую маковую начинку, а если таковой не нашлось, то есть возможность подготовить мак самостоятельно. Для этого нужно залить указанное количество 100 мл кипятка, накрыть крышкой и подождать, пока секретный ингредиент не разбухнет, затем тщательно процедить.

В сотейнике соединить молоко, мак, манку и соль, перемешать, поставить на минимальный огонь. Дождаться, пока масса закипит, потом снова перемешать и варить 1 минуту. Выключить огонь, закрыть сотейник крышкой и оставить на 10 минут, можно дополнительно утеплить полотенцем.По истечение этого времени добавить масло и сахар, перемешать. Также можно подать масло порционно - сразу в тарелку, по желанию.

Молочная кукурузная каша с яблоками в карамели

Такая молочная каша точно понравится не только детям, но и взрослым. Для того, чтобы ее приготовить, придется потратить немного времени, зато результат оправдает все ожидания.

Ингредиенты:

150 гр кукурузной крупы мелкого помола;

300 мл молока;

60 гр сахара;

щепотка соли;

40 гр сливочного масла;

400-500 мл воды;

300 гр яблок;

мед, молотая корица - по желанию.

Кукурузную крупу тщательно промыть, высыпать в кастрюлю с толстыми стенками, залить 400 мл воды. Сделать слабый огонь, накрыть крышкой и варить 20-25 минут. Готовность каши можно понять по консистенции - если крупа твердая, а воды уже нет, можно подлить еще.

Всыпать соль и 25 гр сахара, начать размешивать кашу и постепенно вливать горячее молоко. Важно действовать не спеша, иначе будут комочки. Довести кашу до кипения и варить 2 минуты на маленьком огне. Выключить огонь, всыпать 20 гр сахара, еще раз перемешать и накрыть крышкой.

Яблоки очистить, избавить от кожуры и семян, нарезать кубиком. Растопить на сковороде 20 гр масла, выложить фрукты. Посыпать 40 гр сахара, перемешать и обжаривать 10-15 минут - это и будет процесс карамелизации яблок. Чем сильнее фрукты будут покрываться сладкой глазурью, тем чаще их нужно помешивать, чтобы сахар не пригорел. В конце сковороду нужно убрать с огня, разложить кашу по тарелкам, добавить яблоки, корицу и мед и подать к столу.

