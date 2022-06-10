Какие виды травы на улице пригодны в пищу и что можно из них приготовить - узнайте в материале УНИАН.

Множество трав в природе - это дальние родственники привычных нам культурных растений. Несмотря на то, что сорняки считаются огромной проблемой для огородников, некоторые из них могут стать ключевым элементом блюда и спасти вам жизнь. УНИАН расскажет, какие есть виды сорняков, безопасных для организма.

Ранее мы говорили о том, чем уничтожить сорняки на огороде и как их потом использовать в хозяйстве.

Съедобные травы для салата - перечень

Наиболее популярными растениями, пригодными для приготовления пищи считаются:

одуванчики - из цветов, корней и листьев одуванчиков готовят лекарственные средства, салаты и даже тонизирующий кофе;

- из цветов, корней и листьев одуванчиков готовят лекарственные средства, салаты и даже тонизирующий кофе; крапива - лидер по содержанию витамина С, особенно ценны верхние побеги, которые нужно перед готовкой обдавать кипятком;

- лидер по содержанию витамина С, особенно ценны верхние побеги, которые нужно перед готовкой обдавать кипятком; подорожник - содержит много питательных веществ, подходит для приготовления разных блюд и хорошо сочетается с корнеплодами;

- содержит много питательных веществ, подходит для приготовления разных блюд и хорошо сочетается с корнеплодами; лопух - по вкусу похож на артишок с ореховым послевкусием, богат цинком, кальцием, селеном, фосфором;

- по вкусу похож на артишок с ореховым послевкусием, богат цинком, кальцием, селеном, фосфором; лебеда - молодые побеги обладают питательными свойствами, это растение очень популярно у приверженцев правильного питания.

Абсолютно все из вышеперечисленных растений спасали людей в период Великой Отечественной войны, не давая им умереть от голода. Люди варили из трав настои и отвары, добавлял в салаты и первые блюда, получая множество необходимых полезных веществ.

Салаты из сорняков - рецепты

Салат с одуванчиком, яблоком и капустой

белокочанная капуста - 200 гр

листья одуванчика - 100 гр

яблоки кислые - 2 шт

морковь - 1 шт

растительное масло или сметана

Листья одуванчиков вымыть, залить подсоленной водой и оставить на 40 мин. Промыть под проточной водой, нарезать соломкой все указанные ингредиенты, а листья одуванчика произвольно измельчить. Всё смешать в одной емкости и заправить маслом\сметаной.

Салат из листьев лопуха

листья лопуха - 50 гр

зеленый лук - 50 гр

тертый хрен - 30 гр

сметана

соль

Листья лопуха промыть, опустить на 1-2 минуты в кипяток, затем обсушить и мелко нарезать. Также измельчить зеленый лук и соединить ингредиенты, добавив к ним тертый хрен. В конце заправить сметаной и посолить.

Салат с крапивой и яйцами

крапива - 1 пучок (100 гр)

яйца - 3 шт

петрушка - 1 пучок

чеснок - 1 зубчик

сметана

Крапиву тщательно промыть, залить кипятком и оставить на 1-2 минуты. Затем слить кипяток, а крапиву отжать и обсушить. Яйца сварить, очистить, мелко нарезать. Соединить яйца с крапивой, добавить измельченный чеснок и петрушку, заправить салат сметаной.

Салат с подорожником и помидорами

помидоры - 2-3 шт

зеленый лук - 1 пучок

подорожник - 50 гр

огурцы - 2-4 шт

яйца - 2 шт

листья салата - пучок

укроп и петрушка - пучок

соль, перец

растительное масло

Вымыть все овощи и травы, помидоры, огурцы и яйца нарезать кубиками, а листья салата порвать. Зеленый лук, подорожник, укроп и петрушку измельчить. Смешать все ингредиенты вместе, посолить, поперчить и заправить салат растительным маслом.

Салат из лебеды

картофель - 300 гр

помидоры - 200 гр

огурцы - 200 гр

салат листовой - 80 гр

листья лебеды - 80 гр

зеленый лук - пучок

майонез или сметана

укроп, петрушка

соль

Картофель отварить, затем остудить и нарезать кубиками. Так же поступить с огурцами и помидорами. Зеленый лук, укроп и петрушку измельчить. Листовой салат и лебеду порвать произвольными кусочками. Все ингредиенты соединить в одной емкости, посолить и заправить майонезом или сметаной.

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