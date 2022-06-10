Множество трав в природе - это дальние родственники привычных нам культурных растений. Несмотря на то, что сорняки считаются огромной проблемой для огородников, некоторые из них могут стать ключевым элементом блюда и спасти вам жизнь. УНИАН расскажет, какие есть виды сорняков, безопасных для организма.
Ранее мы говорили о том, чем уничтожить сорняки на огороде и как их потом использовать в хозяйстве.
Съедобные травы для салата - перечень
Наиболее популярными растениями, пригодными для приготовления пищи считаются:
- одуванчики - из цветов, корней и листьев одуванчиков готовят лекарственные средства, салаты и даже тонизирующий кофе;
- крапива - лидер по содержанию витамина С, особенно ценны верхние побеги, которые нужно перед готовкой обдавать кипятком;
- подорожник - содержит много питательных веществ, подходит для приготовления разных блюд и хорошо сочетается с корнеплодами;
- лопух - по вкусу похож на артишок с ореховым послевкусием, богат цинком, кальцием, селеном, фосфором;
- лебеда - молодые побеги обладают питательными свойствами, это растение очень популярно у приверженцев правильного питания.
Абсолютно все из вышеперечисленных растений спасали людей в период Великой Отечественной войны, не давая им умереть от голода. Люди варили из трав настои и отвары, добавлял в салаты и первые блюда, получая множество необходимых полезных веществ.
Салаты из сорняков - рецепты
Салат с одуванчиком, яблоком и капустой
- белокочанная капуста - 200 гр
- листья одуванчика - 100 гр
- яблоки кислые - 2 шт
- морковь - 1 шт
- растительное масло или сметана
Листья одуванчиков вымыть, залить подсоленной водой и оставить на 40 мин. Промыть под проточной водой, нарезать соломкой все указанные ингредиенты, а листья одуванчика произвольно измельчить. Всё смешать в одной емкости и заправить маслом\сметаной.
Салат из листьев лопуха
- листья лопуха - 50 гр
- зеленый лук - 50 гр
- тертый хрен - 30 гр
- сметана
- соль
Листья лопуха промыть, опустить на 1-2 минуты в кипяток, затем обсушить и мелко нарезать. Также измельчить зеленый лук и соединить ингредиенты, добавив к ним тертый хрен. В конце заправить сметаной и посолить.
Салат с крапивой и яйцами
- крапива - 1 пучок (100 гр)
- яйца - 3 шт
- петрушка - 1 пучок
- чеснок - 1 зубчик
- сметана
Крапиву тщательно промыть, залить кипятком и оставить на 1-2 минуты. Затем слить кипяток, а крапиву отжать и обсушить. Яйца сварить, очистить, мелко нарезать. Соединить яйца с крапивой, добавить измельченный чеснок и петрушку, заправить салат сметаной.
Салат с подорожником и помидорами
- помидоры - 2-3 шт
- зеленый лук - 1 пучок
- подорожник - 50 гр
- огурцы - 2-4 шт
- яйца - 2 шт
- листья салата - пучок
- укроп и петрушка - пучок
- соль, перец
- растительное масло
Вымыть все овощи и травы, помидоры, огурцы и яйца нарезать кубиками, а листья салата порвать. Зеленый лук, подорожник, укроп и петрушку измельчить. Смешать все ингредиенты вместе, посолить, поперчить и заправить салат растительным маслом.
Салат из лебеды
- картофель - 300 гр
- помидоры - 200 гр
- огурцы - 200 гр
- салат листовой - 80 гр
- листья лебеды - 80 гр
- зеленый лук - пучок
- майонез или сметана
- укроп, петрушка
- соль
Картофель отварить, затем остудить и нарезать кубиками. Так же поступить с огурцами и помидорами. Зеленый лук, укроп и петрушку измельчить. Листовой салат и лебеду порвать произвольными кусочками. Все ингредиенты соединить в одной емкости, посолить и заправить майонезом или сметаной.