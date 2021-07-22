Дыня и арбуз созревают в августе-сентябре, но есть раннеспелые плоды, наслаждаться которыми можно уже в июле.

Ранее мы рассказывали о том, в чем польза дыни. Сегодня готовы предложить несколько вариантов сладких и несладких блюд для вашего стола. В подборке можно найти и летние салаты, и выпечку, и даже заготовки на зиму.

Салат с дыней и голубым сыром

мята - 10 гр;

йогурт - 100 гр;

сахар - щепотка;

лимонный сок - по вкусу;

дыня - 150 гр;

грецкие орехи - 20 шт;

шпинат - 75 гр;

голубой сыр - 85 гр;

перец, соль - по вкусу;

оливковое масло.

Мяту измельчаем, добавляем йогурт, соль, сахар, оливковое масло и лимонный сок. Взбиваем массу венчиком. Очищаем дыню от семян и кожуры, нарезаем кубиками примерно по 1.5 см. Орехи рубим мелко. В тарелку выкладываем шпинат и кусочки дыни. Ломаем голубой сыр и добавляем. В конце посыпаем орехами и поливаем заправкой.

Суп из дыни с вином

дыня - 50 гр;

белое сухое вино - 50 мл;

дыня - 1 шт;

базилик - 1 пучок;

лимон - половинка.

Сахар высыпаем в кастрюлю, заливаем 120 мл питьевой воды и подогреваем, чтобы песок растворился, но не кипятим. Снимаем с огня.

Читайте такжеДивные абрикосы: польза и вред фрукта, как выбрать спелыйРазрезаем дыню пополам, удаляем семена. Вырезаем мякоть, измельчаем ее в блендере. Добавляем туда сахарный сироп, вино и базилик. Засыпаем льдом, снова взбиваем. Пробуем и добавляем лимонный сок по необходимости.

Варенье из дыни с лимоном

Для этого рецепта вам понадобится ложка для вырезания шариков.

дыня - 800 гр;

сахар - 400 гр;

лимон - 1 шт.

Дыню разрезаем пополам, удаляем косточки. Специальной ложкой вырезаем из мякоти шарики. Перекладываем шарики в кастрюлю, засыпаем сахаром, аккуратно перемешиваем. Оставляем шарики до тех пор, пока сахар не карамелизируется. Обычно, на это уходит 3-5 часов. Также можно оставить на ночь.

Ставим кастрюлю на плиту и ждем, пока сироп закипит. Провариваем 5 минут, а затем убираем в теплое место на 5 часов.

Достаем кастрюлю, добавляем лимонный сок и цедру. Повторяем действия: провариваем 5 минут, оставляем на 5 часов.

Затем в третий раз провариваем варенье и разливаем по банкам. Закрываем стерилизованными крышками и убираем в холодное место.

Выпечка из дыни - ароматная шарлотка

дыня - 200 гр;

яйца - 3 шт крупных или 4-5 мелких;

мука пшеничная - 4 ст.л;

сахар - 4-5 ст.л;

разрыхлитель - 1 ст.л;

ванильный сахар - 10 гр;

тростниковый сахар - 1 ч.л;

молотая корица - 0.5 ч.л;

соль - щепотка.

Включаем духовку, выставляем температуру 170°C и оставляем ее прогреваться.

В емкости смешиваем сахарный песок, ванильный сахар и яйца. Взбиваем 5 минут до густой пены. В отдельной миске просеиваем муку с разрыхлителем и солью. Добавляем муку в яичную смесь небольшими порциями, перемешиваем сверху вниз.

Дыню очищаем и нарезаем мякоть небольшими кубиками. Форму для выпечки смазываем маслом и заполняем тестом. Сверху выкладываем дыню, посыпаем корицей и тростниковым сахаром.

Отправляем в духовку на полчаса, готовность блюда проверяем зубочисткой.

Десерт из дыни - конверт со свежими фруктами

дыня - 100 гр;

клубника (можно взять другие ягоды) - 50 гр;

киви - половинка;

слоеное тесто - 30 гр;

сливочное масло - 15 гр;

корица - 0.5 ст.л;

мята;

сахарная пудра - 0.5 ст.л.

Киви, ягоды и дыню моем и нарезаем кусочками. Раскладываем на столе слоеное тесто, сворачиваем пополам и смазываем маслом. На один из узких краев выкладываем фрукты. Посыпаем их корицей и заворачиваем конверт.

Перекладываем его в форму для выпечки, сверху смазываем маслом.

Разогреваем духовку до 180°C и выпекаем десерт 15 минут. Готовое блюдо посыпаем сахарной пудрой и выкладываем мяту.

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Автор: Кристина Кащавцева