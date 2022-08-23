Многие украинцы любят и активно едят майонез - его можно употреблять как соус для вторых блюд или заправлять им салаты. Домашний майонез гораздо вкуснее покупного, к тому же, вы точно будете уверены в натуральности его состава. УНИАН расскажет, как приготовить быстрый домашний майонез для ваших кулинарных изысков.
Ранее мы говорили о том, как сделать кетчуп из помидор и заготовить его на зиму.
ВАЖНО: употребляя домашний майонез, помните о том, что хранить его можно не дольше 5 дней.
Домашний майонез - классический рецепт
- яйца - 2 шт;
- соль - 0.5 ч.л;
- сахар - 0.5 ч.л;
- горчица - 2 ч.л;
- растительное масло - 250 мл;
- лимонный сок - 1 ст.л.
Яйца разбить в чашу блендера, добавить соль, сахар и горчицу. Взбить блендером ингредиенты до однородности. Затем, продолжая двигать блендером вверх-вниз, взбивать массу, добавляя в нее масло. Как только соус загустеет, влить лимонный сок и взбить еще раз.
Домашний майонез с уксусом без горчицы
- яичные желтки - 2 шт;
- соль - 0.5 ч.л;
- сахар - 0.5 ч.л;
- уксус 9% - 0.5 ч.л;
- растительное масло - 150 мл.
Выложить желтки в чашу блендера, добавить соль, сахар и уксус. В качестве альтернативы можно использовать яблочный, тогда майонез будет более нежным. Взбивая соус, вливайте масло постепенно, а затем двигайте блендер вверх-вниз, чтобы ингредиенты смешались равномерно.
Быстрый домашний майонез без яиц
- молоко - 150 мл;
- растительное масло - 300 мл;
- горчица - 2-3 ч.л;
- лимонный сок - 2 ст.л;
- соль - 0.5 ч.л.
В чашу блендера влить молоко и масло, несколько секунд взбивать массу блендером до однородности. Затем добавить горчицу, лимонный сок, соль и еще раз запустить блендер, чтобы ингредиенты перемешались между собой.