Как долго можно хранить домашний майонез и какой рецепт выбрать, чтобы соус получился - узнайте в материале УНИАН.

Многие украинцы любят и активно едят майонез - его можно употреблять как соус для вторых блюд или заправлять им салаты. Домашний майонез гораздо вкуснее покупного, к тому же, вы точно будете уверены в натуральности его состава. УНИАН расскажет, как приготовить быстрый домашний майонез для ваших кулинарных изысков.

Ранее мы говорили о том, как сделать кетчуп из помидор и заготовить его на зиму.

ВАЖНО: употребляя домашний майонез, помните о том, что хранить его можно не дольше 5 дней.

Домашний майонез - классический рецепт

яйца - 2 шт;

соль - 0.5 ч.л;

сахар - 0.5 ч.л;

горчица - 2 ч.л;

растительное масло - 250 мл;

лимонный сок - 1 ст.л.

Яйца разбить в чашу блендера, добавить соль, сахар и горчицу. Взбить блендером ингредиенты до однородности. Затем, продолжая двигать блендером вверх-вниз, взбивать массу, добавляя в нее масло. Как только соус загустеет, влить лимонный сок и взбить еще раз.

Домашний майонез с уксусом без горчицы

яичные желтки - 2 шт;

соль - 0.5 ч.л;

сахар - 0.5 ч.л;

уксус 9% - 0.5 ч.л;

растительное масло - 150 мл.

Выложить желтки в чашу блендера, добавить соль, сахар и уксус. В качестве альтернативы можно использовать яблочный, тогда майонез будет более нежным. Взбивая соус, вливайте масло постепенно, а затем двигайте блендер вверх-вниз, чтобы ингредиенты смешались равномерно.

Быстрый домашний майонез без яиц

молоко - 150 мл;

растительное масло - 300 мл;

горчица - 2-3 ч.л;

лимонный сок - 2 ст.л;

соль - 0.5 ч.л.

В чашу блендера влить молоко и масло, несколько секунд взбивать массу блендером до однородности. Затем добавить горчицу, лимонный сок, соль и еще раз запустить блендер, чтобы ингредиенты перемешались между собой.

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