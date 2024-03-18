Горячий способ засолки делает сало нежным и очень вкусным.

Засолка сала горячим способом отлично подходит для того, чтобы приготовить любимую закуску украинцев. При таком приготовлении сало становится нежным и мягким. Деликатес просаливается равномерно, шкурка размягчается, а все микробы быстро погибают. Мы собрали три разных, но одинаково вкусных рецепта засолки сала в рассоле горячим способом.

Засолка сала в банке горячим способом

сало - 500 г;

вода - 1 л;

перец черный горошком - 20 шт.;

чеснок - 16 зубч.;

лавровый лист - 5 шт.;

соль - 120 г;

перец острый молотый - 15 г;

укроп - 20 г.

Сало хорошо промыть и нарезать крупными кусками, укроп мелко порубить, чеснок нарезать пластинками. В банку для засолки выложить слоями кусочки сала и все сухие специи кроме соли и красного перца. Заполните банку доверху, а затем посыпьте сверху чесноком и рубленым укропом.

Воду с острым перцем и солью доведите до кипения. Залейте горячий рассол в банку, чтобы он полностью покрыл сало. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 7 дней. Затем слейте с банки рассол и переставьте сало на хранение в холодильник.

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Засолка сала горячим рассолом в холодильнике

Ингредиенты:

вода - 1 л;

сало - 600 г;

чеснок - 3 зубч.;

соль - 3 стол. л.

приправа для сала - 10 г.

Сало промойте и нарежьте крупными кусочками, выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите 3 минуты. Выключите огонь и добавьте в воду соль. Если приправа содержит соль, то уменьшите её количество в воде. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 12 часов при комнатной температуре.

Затем достаньте сало из рассола и натрите специями и тертым чесноком со всех сторон. Заверните каждый кусок в фольгу или пищевую пленку и положите в холодильник на 3 часа. Готовую закуску храните в холодильнике.

Засолка сала горячим способом в луковой шелухе

Ингредиенты:

сало - 500 г;

вода - 1 л;

луковая шелуха - 10 г;

чеснок - 6 зубчиков;

соль - 20 г;

сахар - 0,5 чайн. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

перец горошком - 10 шт.;

перец красный молотый - по вкусу;

приправа хмели-сунели - по вкусу.

Для этого рецепта рекомендуется брать сало с мясными прожилками. Промойте и нарежьте сало крупными кусками. В кастрюлю влейте воду и добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите рассол до кипения на сильном огне и выключите плиту.

Луковую шелуху промойте от грязи и пыли, выложите в горячий рассол, а сверху положите кусочки сала. Затем установите сверху гнёт, например, тарелку меньшего размера. Снова верните кастрюлю на огонь и доведите совместимое до кипения. Варите сало 15 минут на среднем огне.

Снимите блюдо с огня и позвольте полностью остыть, а затем уберите в холодильник на сутки. Достаньте куски сала из рассола и смажьте со всех сторон смесью хмели-сунели, красного перца и молотого чеснока. Можно брать любые другие специи на ваш вкус.

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