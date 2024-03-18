Засолка сала горячим способом отлично подходит для того, чтобы приготовить любимую закуску украинцев. При таком приготовлении сало становится нежным и мягким. Деликатес просаливается равномерно, шкурка размягчается, а все микробы быстро погибают. Мы собрали три разных, но одинаково вкусных рецепта засолки сала в рассоле горячим способом.
Засолка сала в банке горячим способом
- сало - 500 г;
- вода - 1 л;
- перец черный горошком - 20 шт.;
- чеснок - 16 зубч.;
- лавровый лист - 5 шт.;
- соль - 120 г;
- перец острый молотый - 15 г;
- укроп - 20 г.
Сало хорошо промыть и нарезать крупными кусками, укроп мелко порубить, чеснок нарезать пластинками. В банку для засолки выложить слоями кусочки сала и все сухие специи кроме соли и красного перца. Заполните банку доверху, а затем посыпьте сверху чесноком и рубленым укропом.
Воду с острым перцем и солью доведите до кипения. Залейте горячий рассол в банку, чтобы он полностью покрыл сало. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 7 дней. Затем слейте с банки рассол и переставьте сало на хранение в холодильник.
Засолка сала горячим рассолом в холодильнике
Ингредиенты:
- вода - 1 л;
- сало - 600 г;
- чеснок - 3 зубч.;
- соль - 3 стол. л.
- приправа для сала - 10 г.
Сало промойте и нарежьте крупными кусочками, выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите 3 минуты. Выключите огонь и добавьте в воду соль. Если приправа содержит соль, то уменьшите её количество в воде. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 12 часов при комнатной температуре.
Затем достаньте сало из рассола и натрите специями и тертым чесноком со всех сторон. Заверните каждый кусок в фольгу или пищевую пленку и положите в холодильник на 3 часа. Готовую закуску храните в холодильнике.
Засолка сала горячим способом в луковой шелухе
Ингредиенты:
- сало - 500 г;
- вода - 1 л;
- луковая шелуха - 10 г;
- чеснок - 6 зубчиков;
- соль - 20 г;
- сахар - 0,5 чайн. л.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- перец горошком - 10 шт.;
- перец красный молотый - по вкусу;
- приправа хмели-сунели - по вкусу.
Для этого рецепта рекомендуется брать сало с мясными прожилками. Промойте и нарежьте сало крупными кусками. В кастрюлю влейте воду и добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите рассол до кипения на сильном огне и выключите плиту.
Луковую шелуху промойте от грязи и пыли, выложите в горячий рассол, а сверху положите кусочки сала. Затем установите сверху гнёт, например, тарелку меньшего размера. Снова верните кастрюлю на огонь и доведите совместимое до кипения. Варите сало 15 минут на среднем огне.
Снимите блюдо с огня и позвольте полностью остыть, а затем уберите в холодильник на сутки. Достаньте куски сала из рассола и смажьте со всех сторон смесью хмели-сунели, красного перца и молотого чеснока. Можно брать любые другие специи на ваш вкус.