Классические варианты приготовления малинового варенья и оригинальные рецепты с дыней и цитрусовыми.

Полезная ягода, которая обладает большим количеством полезных веществ, если употреблять её в свежем виде. О том, как выбирать малину правильно, вы можете прочесть здесь. А сегодня мы поделимся несложными рецептами малинового варенья на зиму.

Помните о том, что перед приготовлением ягоды нужно промыть холодной водой и слить лишнюю жидкость через дуршлаг.

Малиновое варенье “пятиминутка”

Этот способ приготовления считается самым простым. Ягоды не развариваются, сохраняют внешний вид и вкусовые качества, варенье получается сладким и сочным, а сироп - прозрачным.

малина - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Поместите ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте на 3-5 часов, чтобы малина пустила сок. Затем поставьте емкость на маленький огонь и варите 5 минут. В процессе приготовления не забывайте снимать пенку.

Малиновый джем

Густой, сладкий, но не приторный джем без косточек. Преимущество этого рецепта в том, что джем не засахарится и может простоять очень долго.

малина - 1.2 кг;

вода - 100 мл;

сахар - 800 гр;

лимонная кислота - 2 гр (на кончике ножа).

Измельчите малину с помощью блендера, миксера или венчика. Засыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь. Снимая пенку, доведите смесь до кипения. Варите 3 минуты. Затем выключите огонь, пропустите малину через сито и положите в другую кастрюлю. Добавьте сахар и перемешайте. Снова поставьте емкость на медленный огонь, доведите до кипения и варите 15-30 минут.

Читайте такжеПетров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что запрещено и разрешеноКак проверить готовность: капните немного джема на чистую тарелку и проведите ложкой. Если края капли не слипаются, значит продукт готов.

Растворите в отдельной чашке лимонную кислоту с водой и постепенно вливайте в джем. Снова доведите смесь до кипения и снимите с огня. Подождите, пока джем не остынет и не загустеет полностью.

Свежая малина без варки

Засахаренные свежие ягоды будут радовать вас долгими зимними вечерами.

малина - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Засыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте сахар и измельчите ягоды. Оставьте на 4-5 часов, пусть сахар полностью растворится. Не забывайте периодически помешивать массу.

Расфасуйте перетертую с сахаром малину по пакетам или контейнерам и храните в морозилке. Если хотите использовать банки, то корректируйте рецепт - сахара нужен не 1 кг, а 1,5.

Густое малиновое варенье

Рассказываем секрет - как без долгой варки приготовить вкусное и густое варенье.

малина - 1 кг;

сахар - 800 гр;

желатин - 2 столовые ложки;

вода - 70 мл.

Возьмите кастрюлю, засыпьте в нее ягоды, накройте крышкой и слегка встряхните. Оставьте на 3-5 часов, чтобы ягоды пустили сок. Поставьте кастрюлю на маленький огонь Помешивая, доведите до кипения, снимите с огня и дождитесь, пока смесь остынет. Снова поставьте на огонь, проварите и уберите с плиты. Повторите то же самое в третий раз.

Растворите желатин в теплой воде и, при третьем кипении варенья, влейте его в смесь, помешивая. После того, как варенье остынет, оно станет густым.

Малиновое варенье с цитрусами и дыней

Оригинальный рецепт с пикантным послевкусием.

лимоны - 2 шт;

лайм - 1 шт;

коричневый сахар - 200 гр;

вода - 200 мл;

белый сахар - 1.8 кг;

мякоть дыни - 1.5 кг;

малина - 800 гр.

В большую миску натрите на терке цедру лимонов и лайма, выжмите из фруктов сок. Добавьте коричневый сахар и оставьте на час. Пересыпьте содержимое из миски в кастрюлю, добавьте белый сахар и воду. Поставьте на плиту, включите средний огонь и, помешивая, доведите до кипения.

Нарежьте мякоть дыни маленькими кубиками, выложите её в смесь и еще раз доведите до кипения. Варите 5 минут. Затем всыпьте ягоды малины и, периодически помешивая, готовьте еще 5 минут.

Оставьте варенье до полного остывания, а затем еще раз доведите до кипения и варите на медленном огне 20 минут.

Малина и черника

Варенье получается невероятно густым, так что пригодится не только в качестве самостоятельного блюда, но и как начинка для блинов или пирогов.

малина - 400 гр;

черника - 200 гр;

сахар - 600 гр

Выложите ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте на 2-3 часа, чтобы малина и черника пустили сок.

Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите смесь до кипения и, помешивая, варите 15 минут. Так проделайте три раза.

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Автор: Кристина Кащавцева