Это авто будет служить вам годами.

Механик из Prestige Services and Maintenance рассказал о "самом надежном автомобиле" на рынке. По его словам, речь идет о марке Toyota, ведь ее модели почти не нуждаются в ремонте. Об этом пишет Express.

Он добавил, что автомобили Toyota лишь иногда приезжают на техосмотр и техническое обслуживание.

"Люди всегда спрашивают меня, какая моя любимая марка автомобиля. Что касается меня, то я люблю свои Ferrari. Автомобиль моей мечты - Ferrari 488 Pista в красном цвете Rosso Corsa. Но самый надежный автомобиль - это Toyota. Это может быть любая Toyota. Они надежные. Они всегда заезжают только на сервис и ТО (техническое обслуживание - УНИАН)", - отметил автомеханик.

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В то же время известный механик Скотти Килмер также положительно отзывался о японской марке.

"Как механик, я работал над множеством различных автомобилей в течение последних пяти десятилетий, и могу лично засвидетельствовать качество Toyota. Надежность Toyota в значительной степени связана с низким количеством механических проблем. Но есть кое-что, о чем мало кто знает. Покупая Toyota, вы на самом деле сэкономите много денег по сравнению с другими брендами", - заверил он.

В частности Скотти выделил две конкретные модели Toyota, а именно Rav4 и Corolla. По его словам, Corolla почти не ломается, а также имеет отличный уровень безопасности и обычно дешевую страховку.

"Они продали миллионы таких автомобилей, поэтому есть много хороших подержанных, вам не придется покупать новую. Если идет дождь, этот передний привод отлично справляется с дождем и снегом. У них много места, и они действительно стали качественными в интерьере, они хорошо выглядят", - подчеркнул механик.

Другие советы автоэкспертов

Ранее Ричард Дредж из Auto Express назвал надежный малолитражный автомобиль, с которым не сравнятся никакие конкуренты. Речь идет о Mini Cooper, который пережил ренессанс, когда BMW предоставил ему новую жизнь в начале 2000-х годов.

Также автомеханик Скотти Килмер назвал подержанный внедорожник, который будет служить годами. По его словам, речь идет о Toyota RAV4, который имеет "очень надежный двигатель" и хорошую топливную экономичность.

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