По области также сегодня ожидается усложнение погоды.

В Харькове на вторник, 22 июля, объявили повышенный уровень безопасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 22 июля ожидается по городу гроза", - прогнозируют синоптики.

Также по Харьковской области будет гроза и местами град и шквал 15 - 20 м/с.

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Синоптики призвали жителей быть внимательными и осторожными, ведь такая погода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

22 июля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. В разных районах области возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-32°.

В среду, 23 июля, сохранится облачность с прояснениями. В течение суток прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Западный ветер будет достигать 7-12 м/с, а днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 17-22°, днем 26-31°.

Четверг, 24 июля, также будет облачным с прояснениями. Местами по области пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер сменится на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывистый до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 26-31°.

Накануне выходных на Харьковщине прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 28-33°.

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