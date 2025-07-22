Путин предвидел ухудшение отношений со США, считают аналитики.

Российский лидер Владимир Путин, по всей видимости, не обеспокоен ультиматумом президента США Дональда Трампа. Как пишет The Guardian, по мнению аналитиков и инсайдеров Кремля, это признак того, что российский лидер давно предвидел ухудшение отношений со США и по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом.

Как отмечает издание, хотя Москва считает ухудшение отношений с Трампом достойным сожаления, источники утверждают, что Путин всегда собирался уделять приоритетное внимание войне. Он по-прежнему уверен, что российские войска наступают и что сопротивление Украины может вскоре сломаться.

"Москва разочарована и расстроена тем, что с Трампом ничего не вышло. Но какими бы ни были ожидания Путина в отношении хороших отношений с Трампом, они всегда были второстепенными по сравнению с его максималистскими целями в Украине. Для Путина вторжение в Украину является вопросом существования", — сказал бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

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Как отмечает аналитик Татьяна Становая, хотя в Москве были надежды и ожидания на установление прочных отношений с Трампом, однако базовым ожиданием всегда были более жесткие санкции США и постоянные поставки оружия Украине.

Когда Трамп вернулся в Белый дом в начале этого года, первоначально казалось, что для Путина открылась стратегическая возможность - шанс подорвать единство НАТО и посеять сомнения в долгосрочной приверженности Запада Украине.

Однако "медовый месяц", похоже, закончился на прошлой неделе, отмечает The Guardian. Трамп публично выразил свое разочарование отказом Путина согласиться на прекращение огня.

"Трамп, похоже, был особенно огорчен тем, что его личные контакты с Путиным, включая шесть телефонных звонков, не принесли никаких результатов, что было воспринято как личное оскорбление для лидера, известного своей тщеславностью".

При этом в комментарии изданию бывший высокопоставленный чиновник Кремля назвал демонстративные бомбардировки украинских городов после телефонных разговоров двух лидеров "стратегической ошибкой", утверждая, что Путин неверно истолковал реакцию Трампа.

"Путин не ставил перед собой цель унизить Трампа, но он определенно поступил неразумно", — сказал источник.

Тем не менее, многие российские чиновники и провоенные блогеры восприняли угрозы Трампа как более мягкие, чем ожидалось, и представив их как фактическое предоставление Путину 50-дневного карт-бланша.

"За 50 дней может многое произойти — и Путин это знает. Он считает Трампа эмоциональным и подверженным влиянию", — сказал другой источник в российском внешнеполитическом истеблишменте. "Москва будет продолжать делать шаги навстречу Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым".

Бывший официальный источник в Кремле заявил, что Путин "одержим" тем, чтобы не выглядеть слабым, и вряд ли смягчит свою позицию перед лицом угроз Трампа.

И хотя среди рядовых россиян, похоже, наблюдалась реальная готовность положить конец войне, для тех, кто внимательно следил за Путиным, неудивительно, что он отверг мирные условия Трампа.

"В этой войне погибло более 100 000 россиян. Путин просто не может вернуться домой с чем-то меньшим, чем то, что можно считать настоящей победой", - заявил бывший кремлёвский чиновник.

Война в Украине - новости

Как писали аналитики ISW, единственным фактором, который заставит Путина пойти на переговоры с Украиной, является сокрушительное поражение России на поле боя. Это возможно только в случае достаточной военной помощи союзников для Украины и потребует нескольких месяцев или сезонов военніх действий.

Тем временем бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что президент США, похоже, больше заинтересован не в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, а в том, чтобы дистанцироваться от Украины – как дипломатически, так и военно.

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