По словам министра иностранных дел Франции, переговоры должны происходить с учетом позиций обеих сторон.

Россияне выдвигают максималистские требования при каждой возможности, однако переговоры о мире не являются подчинением одной стороны другой, их предпосылкой должно быть прекращение боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, цитирует Укринформ.

По словам французского дипломата, Украина еще пять месяцев назад показала, что готова к безусловному прекращению огня на 30 дней, отвечая на предложение США. Однако от РФ до сих пор ждут такого ответа.

"Но переговоры должны учитывать позиции и интересы обеих сторон. Переговоры - это не подчинение одной стороны другой. Президент Зеленский заявлял о том, что предпосылкой для переговоров должно быть прекращение огня. Не могут происходить переговоры под бомбами", - сказал Барро.

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Также французский министр подчеркнул:

"Мы помним переговоры в 2022 году, которые вроде и продолжались, но были прерваны зверствами в Буче, Изюме и продемонстрировали неискренность российского президента".

Кроме того, Барро добавил, что сразу после одобрения ЕС 18 пакета санкций против России попросил свою команду начать работу над новыми, чтобы заставить РФ к переговорам тогда, когда президент США Дональд Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Киева возобновить диалог, подтвердил готовность страны к третьему раунду. Также он прокомментировал проекты меморандумов, которыми обменялись стороны.

"Есть наш проект меморандума и есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Должен быть обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными", - отметил Песков.

В то же время издание Independent Türkçe сообщило, что переговоры Украины и РФ в Стамбуле могут состояться 23-24 июля. По информации журналистов, стороны будут обсуждать технические темы: обмен пленными, гуманитарную помощь, безопасность инфраструктуры и меры для стабилизации границ.

В издании подчеркнули, что сейчас идет активная подготовка к встрече, а именно определяются локации, организуется логистика, внедряются меры безопасности.

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