Погиб 10-летний мальчик.

В Краматорске россияне попали КАБом в жилой дом, в результате удара погиб ребенок. Об этом сообщил начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко в Facebook.

Он отметил, что удар произошел ночью 22 июля, враг попал в многоквартирный жилой дом, возник пожар.

"По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отметил Гончаренко.

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Российские удары по Украине

Вечером россияне атаковали Сумы и область. В ГСЧС заявили, что в результате удара ранены 3 человека, из них - один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Также ночью враг направил дроны на Одессу. В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также известно об одном пострадавшем.

Как заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, российские оккупанты способны в определенный момент выпустить по Украине 2 тысячи беспилотников за раз. Однако по состоянию на сейчас враг сможет реализовать такую масштабную атаку только путем накопления дронов.

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