Как сделать варенье из крыжовника с хвостиками или без них, а также кому стоит употреблять эту ягоду - узнайте в материале УНИАН.

Диетологи говорят, что крыжовник - отличное профилактическое средство против заболеваний ЖКТ, почек или мочевого пузыря. Ягода обладает мочегонными и желчегонными свойствами, а также способствует укреплению сосудов. УНИАН расскажет, как правильно варить крыжовенное варенье, даже если вы никогда раньше его не готовили.

Ранее мы говорили о том, как сварить компот из крыжовника.

Варенье из крыжовника с лимоном

лимон - 0.5 шт;

крыжовник - 1 кг;

вода - 400 мл;

сахар - 1 кг.

Крыжовник выложить в кастрюлю, залить водой и выдавленным лимонным соком. Сам лимон нарезать дольками и также добавить к крыжовнику. Довести до кипения и варить на минимальном огне 15 минут. Затем добавить сахар и снова варить, помешивая, до полного его растворения.

Через 10 минут проверьте густоту варенья - капните на тарелку и посмотрите на консистенцию. Если оно растекается, значит, нужно проварить еще 5 минут. Когда варенье будет плотно сохранять форму, разлить его по банкам и закатать.

Варенье из крыжовника с апельсином

апельсин - 1 шт;

крыжовник - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Апельсин разрезать на несколько кусочков, удалить все косточки. Выложить в чашу блендера вместе с крыжовником, измельчить. Засыпать сахаром и оставить при комнатной температуре на 3-4 часа. Затем перелить варенье в кастрюлю, довести до кипения, варить на минимальном огне 20 минут, помешивая. В конце разлить по банкам и закатать.

Варенье из крыжовника-пятиминутка

крыжовник - 1 кг;

сахар - 800 гр;

вода - 200 мл.

Крыжовник вымыть, выложить в кастрюлю, засыпать 400 гр сахара и оставить на 4-5 часов или на ночь. Потом залить водой, на медленном огне довести до кипения. Добавить оставшийся сахарный песок и после закипания варить еще 5 минут, убирая пенку.

Снять с плиты, остудить, снова поставить на медленный огонь и варить еще 5 минут. Остудить и в третий раз проварить в течение 5 минут. Разлить варенье по банкам и закатать.

Супер варенье из крыжовника с клубникой

клубника - 400 гр;

лимон - 2 шт;

крыжовник - 600 гр;

сахарная пудра - 850 гр.

Клубнику вымыть, каждую ягоду разрезать на 4 части. Из лимонов выдавить сок и снять цедру. В кастрюле смешать клубнику, крыжовник, лимонный сок и цедру. Засыпать сахарной пудрой, перемешать и оставить в холодильнике на ночь. На медленном огне довести варенье до кипения и варить 20-30 минут, помешивая. В конце разлить по банкам и закатать.

Вас также могут заинтересовать новости: