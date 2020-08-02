Как приготовить пышные и сладкие пончики дома - легкие рецепты
Пончики сегодня являются отличной уличной едой, однако выпечку можно приготовить и дома. Такой десерт охотно попробуют ваши друзья на гостеприимной встречи и оценят дети.
Творожные пончики
Для сырных пончиков рецепта понадобится 300 г творога (творог), 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 стакан муки, 3 столовые ложки сметаны и подсолнечного масла для жарки, соль и сода - на кончике ложки.
Творог смешайте с сахаром, сметаной и яйцами. Необходимо добавлять по четверть чайной ложки соли и соды. В последнюю очередь кладем муку и хорошо вымешиваем.
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Чтобы тесто получилось эластичным, пусть минут 15 оно полежит прикрыто полотенцем. Сделаем колбаску, разделим ее на кусочки 2-3 см и каждый кусочек скатаем в шарик.
Между тем в глубокую сковороду наливаем масло и ставим на огонь, чтобы хорошо раскаленный. Наши шарики аккуратно опускаем в масло, перемешиваем шумовкой для равномерного обжаривания. Пончики получаются золотистого цвета.
Американские пончики (рецепт на 40 пончиков)
Понадобится: поллитра теплого молока, 1,5 столовой ложки дрожжей, 4 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 3 яичных желтка, 50 г сливочного масла, 50 г ароматного алкоголя, 2 г ванилина, 4 стакана муки.
Для глазури: 250 г сахарной пудры и пол стакана молока.
Чтобы сделать тесно, нагрейте молоко, добавляя в него дрожжи, муку, сахар и соль. По консистенции, смесь должна быть похожа на сметану. Поставьте на 30 минут в теплое место. Когда появятся пузырьки - добавляйте молоко, сливочное масло, коньяк, желтки и муку. Замесите тесто и дайте ему подняться.
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Готовое тесто раскатываем толщиной 3 мм. Вырезаем выемкой кружочки. В середине каждого делаем маленькое отверстие. Бублики оставляем на 1:00. В кастрюлю с толстыми стенками наливаем масла ровно столько, чтобы пончики в нем плавали.
Жарим пончики со всех сторон в горячем масле. Готовые пончики посыпаем пудрой.
Пончики на кефире - рецепт
Понадобится: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 чайная ложка соды, сахара и соли, 3 столовые ложки растительного масла и 1 стакан муки.
В кефир добавляем яйцо, всыпаем соль и сахар. После этого добавляем соду. После окончания активного процесса пенообразования вливаем масло.
Муку просеиваем, тогда она становится пышной, без примесей, обогащенный кислородом.
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Добавляем муку в миску и вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не получится гладким и эластичным. Делим тесто пополам и каждую часть раскатываем скалкой. Стаканом вырезаем кружки.
В середине каждого из них делаем выемку маленького диаметра, чтобы получилось кольцо. Жарить кольца надо в горячем растительном масле равномерно с двух сторон. Готовые пончики посыпаем сахарной пудрой.
Пончики из сгущенного молока
Вам понадобится: полбанки сгущенного молока, 2 яйца, 2 стакана муки, по 0,5 чайной ложки соли и соды, подсолнечное масло для жарки.
Для приготовления теста для пончиков из сгущенного молока надо взбить яйца со сгущенным молоком, добавить соль и политую уксусом соду. Затем добавить муку. Замесить тесто и так оставить на 15 минут.
Далее сформировать жгутик толщиной в два пальца, нарезать кусочки, сделать из них шарики.
В глубокой сковороде прожарить в масле пончики. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.
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