Польза амаранта известна уже много тысячелетий.

В некоторых магазинах на полках с киноа и семенами чиа можно увидеть необычную крупу – семена амаранта. В последние годы это растение стало популярным как "суперфуд", хотя человечество употребляет его больше 8 тысяч лет. УНИАН разобрался, действительно ли полезны семена амаранта, или это лишь маркетинговая уловка.

Ранее мы рассказывали, в чем состоит польза и вред тыквы – главного сезонного продукта осени.

Что такое амарант

Амарант - это однолетнее растение с мелкими цветками, собранными в соцветия. В Украине известно под название "щирица". Некоторые виды растения считаются сорняками, но такие культуры как амарант хвостатый (с розовыми цветками) разводятся как зерновая культура.

В пищу используются листья и крупа амаранта. Его семена имеют приятный ореховый привкус и по вкусу напоминают булгур. Из амарантовой крупы готовят каши, салаты, выпечку, десерты. Растение также используют в качестве корма для скота.

Амарант: польза семян

Употреблять амарант начали древние цивилизации ацтеков и майя. Растение также было популярно в Мексике и Южной Америке. Эта крупа содержит рекордное количество белков среди растений. Она также богата кальцием, магнием, калием, железом, цинком. Витаминов А, В, С и Е в амаранте в два раза больше, чем в овсяной крупе.

Читайте такжеПольза и вред сливы: как выбирать фрукт, кому можно и нельзя его употреблятьРастение может похвастаться высоким содержанием клетчатки. Пектин в составе крупы очищает кишечник, лизин улучшает иммунитет и снимает головную боль, рутин укрепляет сосуды и предотвращаем варикоз.

Щирица прекрасно усваивается детьми, что делает её очень полезной для детского питания. Крупа также разрешена беременным. Низкое содержание сахара делает амарант диетической крупой.

Амарант: вред крупы и противопоказания

Это растение очень полезно, но все же имеет ряд противопоказаний. Не рекомендуется употреблять амарант склонным к полноте и худеющим людям. Калорийность амаранта составляет 370 ккал/100 г, что выше чем у макарон и большинства круп.

Амарантовую крупу нельзя употреблять при таких болезнях:

панкреатит;

гипотония;

камни в почках;

холецистит.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова